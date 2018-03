Für die Basketsreserve und den BBC Horchheim stehen Auswärtsspiele auf dem Programm

Auswärtsspiele stehen für die Conlog Baskets Koblenz II und den BBC Horchheim in der 2. Basketball-Regionalliga auf dem Programm. Während die Basketsreserve beim TV Langen II als Favorit ins Rennen geht und ihre Tabellenführung verteidigen möchte, benötigt der BBC aus dem Gastspiel bei den Gladiators Trier II unbedingt einen Sieg im Kampf um den Klassenverbleib.

Beide Partien finden am Sonntag um 18 Uhr statt. Die Baskets müssen in Langen jedoch aufpassen, denn der TV ist heimstark und hat zu Hause alle seine sechs Saisonsiege gefeiert. Dreh- und Angelpunkt ist der 28-jährige und zwei Meter große Flügelspieler Niklas Butz, der durchschnittlich über 18 Punkte pro Spiel erzielt und damit zu den besten Scorern der Liga zählt. Derweil müssen die Horchheimer vor allem den Trierer David Lee Turner in den Griff bekommen: Turner ist mit 21,6 Punkten pro Spiel der beste Schütze der Liga.