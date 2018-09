Der BBV Lahnstein hat auch sein zweites Saisonspiel in der Basketball-Landesliga verloren: Am Ende einer spannenden Partie setzte sich der Bürgerverein Burgbrohl mit 83:71 (40:42) in Lahnstein durch. Keine fünf Minuten waren in der Rhein-Lahn-Halle gespielt, da hatten die Gäste deutlich gemacht, wie sie ihr Spiel gewinnen wollten – mit Hilfe exzellenter Distanzschützen: Zwei Dreier von Burgbrohls Viktor Kondratovets, zwei weitere von dessen Kollegen Jurijus Sinkevicius – ratzfatz führte der Gast mit 16:6. „Wahnsinnsdreier mit der Hand im Gesicht“, beschrieb BBV-Coach Tobias Lui die Anfangsminuten des Gegners. „Da wussten wir direkt, woran wir sind.“

Doch die „neue“ Lahnsteiner Mannschaft, der BBV musste vor Saisonbeginn acht Akteure ersetzen, ließ sich nicht einschüchtern, blieb giftig in der Verteidigung und holte dank zahlreicher Schnellangriffe schnell auf – ...

