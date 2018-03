BV Burgbrohl leidet an seiner Auswärtsschwäche

Aus unserem Archiv

Burgbrohl

Am zweiten Rückrundenspieltag in der Basketball-Landesliga steht für den Aufsteiger BV Burgbrohl das zweite Auswärtsspiel in Folge an. Am Sonntag (18 Uhr) gastiert der BV beim BBC Horchheim II. Die Erinnerungen an den Gegner sind gleichwohl präsent und positiv.