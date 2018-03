Bosnjak: Wir haben uns viel vorgenommen

Aus unserem Archiv

Koblenz

Mit zwei Auswärtsaufgaben starten die Conlog Baskets Koblenz in das neue Jahr. Am Samstag (15 Uhr) beschließt das Gastspiel in der Hakro-Arena bei der Zweitligareserve der Crailsheim Merlins die Hinrunde der Regionalliga Südwest. Am kommenden Wochenende ist man dann zum Rückrundenauftakt beim TV Langen gefordert.