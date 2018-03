BBV Lahnstein muss ersatzgeschwächt nach Trier

Aus unserem Archiv

Lahnstein

Die Grippewelle hat Lahnsteins Landesliga-Basketballer erwischt: Am Dienstag fiel das Trainer des BBV aus, am Donnerstag konnten gerade einmal sechs Akteure trainieren – keine guten Voraussetzungen vor einer schweren Auswärtspartie. Am morgigen Samstag tritt der BBV um 19 Uhr bei der Oberligareserve von MJC Trier an.