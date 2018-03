BBC Linz startet mit Kantersieg ins Jahr 2018

Für die Basketballerinnen des BBC Linz hat das Jahr 2018 genauso begonnen wie 2017 geendet hatte: mit einem Erfolg. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind die Linzerinnen in dieser Saison nach ihrem 84:32 (39:12)-Kantersieg gegen den Aufsteiger TV Bad Bergzabern am zweiten Rückrundenspieltag weiterhin noch ungeschlagen.

Uta Marx (am Ball) steuerte zum 84:32-Kantersieg des BBC Linz gegen den TV Bad Bergzabern 22 Korbpunkte bei.

Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz

Die Gäste von der Südlichen Weinstraße konnten nur im ersten Viertel einigermaßen mithalten, das mit 14:10 für den BBC endete. Von der elften Minute an war es dann aber fast ein Spiel auf nur einen Korb, den von Bad Bergzabern. Die weiteren Viertelergebnisse lauteten 25:2, 18:10 und 27:10 für die Heimmannschaft von BBC-Trainer Andy Sanchez Gonzales.

Die Pfälzerinnen versuchten mit einer Zonenverteidigung mit dem Spitzenreiter mitzuhalten. Vor allem im zweiten Viertel funktionierte das jedoch überhaupt nicht. Der Favorit Linz spielte sehr variabel, während die Gäste fast ausnahmslos ihre beste Spielerin, Anna Rapp, suchten. Spätestens zur Pause war die Begegnung bereits gelaufen.

Ehe es für die BBC-Frauen in der Oberliga am Samstag, 20. Januar, mit dem Spiel beim ASC Theresianum Mainz II (Anpfiff: 18 Uhr) weitergeht, steht für die Linzerinnen am nächsten Samstag ab 16.30 Uhr in der Sporthalle der Goethe-Realschule plus in Koblenz-Lützel das Erstrundenspiel im Wettbewerb um den BVRP-Pokal bei der SG Lützel-Post Koblenz an. han

BBC Linz: Marx (22/1 Dreier), Rasch (14/2), Victoria Hundrieser (14/2), Carolin Hundrieser (11/1), Brandt (9), Biesenbach (6), Schmidt (5), Esser (3).