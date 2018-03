Baskets pirschen sich an den Zweiten heran

Nach fast zwei Monaten ohne Heimspiel haben sich die Conlog Baskets Koblenz erfolgreich vor eigenem Publikum zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak besiegte die Zweitvertretung des TV Lich klar mit 90:62 (54:30). Die Rhein-Mosel-Städter bleiben durch den 13. Sieg im 16. Spiel in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo aus Schwenningen und Speyer, die am Samstag aufeinandertrafen. Die wiha Panthers Schwenningen setzten sich knapp mit 72:66 durch und sind nun alleiniger Tabellenführer der Basketball-Regionalliga Südwest. Koblenz kann mit einem Erfolg am nächsten Wochenende in Speyer den zweiten Platz erobern.

Aufbauspieler Steffen Haufs (vorn) machte ein starkes Spiel im Trikot der Conlog Baskets Koblenz, die ihre Pflichtaufgabe gegen den TV Lich erledigten und mit 90:62 gewannen.

Foto: Wolfgang Heil

Die 64:65-Hinspielniederlage in Lich schmerzt die Baskets noch immer – diesmal ging das Koblenzer Team konzentriert in die Partie gegen die Hessen, die sich mitten im Kampf gegen den Abstieg befinden. Der Koblenzer Centerspieler Shore Adenekan eröffnete die Partie mit einem Drei-Punkte-Wurf und legte so den Grundstein für einen Sieg, bei dem Koblenz über die gesamte Spieldistanz auch in Führung liege sollte. Nach sechs gespielten Minuten traf Joe Hart per Dreier bereits zum 20:9, was Gästetrainer Ivica Piljanovic zu seiner ersten Auszeit veranlasste.

Die Hausherren zeigten sich offensiv zielstrebig und hatten in dem US-Amerikaner Marlin Mason den Akteur, der für die Highlights sorgte. Zwölf seiner 23 Punkte erzielte Mason im ersten Viertel. Darunter auch ein spektakulärer Alley-Oop auf Pass von Paulius Semaska zum 27:15. Wenige Sekunden zuvor hatte der Amerikaner einen Dreier eingestreut.

So stand schon nach dem ersten Spielabschnitt beim 30:17 eine klare Führung zu Buche, die im zweiten Viertel noch ausgebaut werden konnte. Entscheidend dafür war ein 13:0-Lauf mit drei erfolgreichen Dreiern zum 50:22, der die höchste Führung der Partie brachte.

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Licher deutlich aggressiver und verteidigten nun auch geschickt, indem die Gegenspieler stets schnell übergeben wurden. Die treffsichere Baskets-Offensive geriet ins Stocken, viel von der deutlichen Führung ging allerdings nicht verloren. Die Hessen gewannen den dritten Spielabschnitt mit 18:13, die Anzeigetafel zeigte vor dem Schlussviertel aber weiter ein deutliches 67:48.

Im letzten Viertel kam keinerlei Zweifel mehr am klaren Sieg der Baskets auf. Vor allem an zwei statistischen Kategorien ließen sich die Unterschiede zwischen den Teams festmachen. Koblenz erzielte 40 Punkte durch Spieler, die von der Bank kamen, Lich lediglich zwölf. Bei den direkten Korbvorlagen sprach das Verhältnis von 21:8 ebenfalls klar für die Gastgeber. Neben Mason zeigte sich auch Steffen Haufs sehr effektiv. Der Aufbauspieler traf alle seine Wurfversuche und machte zehn Punkte, lieferte zudem vier Assists und zwei Steals.

„Wir haben wirklich gut begonnen und wollten Lich auch direkt zeigen, dass hier nichts zu holen ist. Nach dem großen Vorsprung haben einige allerdings wohl in der Halbzeit schon die Partie abgehakt. Die Konzentration hat etwas nachgelassen. Insgesamt bin ich aber zufrieden, wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt. Jetzt gilt es, sich voll auf die nächste Woche zu konzentrieren. In Speyer muss über die gesamte Spieldistanz die Intensität der ersten Hälfte an den Tag gelegt werden. Nur so werden wir dort eine Chance haben“, erklärt Bosnjak.

Koblenz: Adenekan (7), Anzulovic (5), Banic (5), Brcina (2), Ensch, Hart (9), Haufs (10), Mahfouz (5), Mason (23), Novak (9), Schaake (5), Semaska (10).

Von unserem Mitarbeiter

Lutz Klattenberg