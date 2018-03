Baskets nutzen ihren großen Kader

Die Conlog Baskets Koblenz können einen gelungenen Start in das neue Jahr verzeichnen. Im letzten Hinrundenspiel der Basketball-Regionalliga Südwest siegte die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak bei den Crailsheim Merlins II letztlich klar mit 87:61 (46:39). Für die Baskets war es der elfte Saisonerfolg im 14. Spiel. Die Rhein-Mosel-Städter bleiben damit dem Spitzenduo aus Schwenningen und Speyer, die ihren Jahresauftakt ebenfalls erfolgreich gestalteten, auf den Fersen.

Geh' mir aus dem Weg – der Koblenzer Spielmacher Paulius Semaska (am Ball) geht unwiderstehlich seinen Weg und führte seine Conlog Baskets im Auswärtsspiel bei den Crailheim Merlins II zu einem 87:61-Erfolg.

Foto: Wolfgang Heil

„Ich bin mit dem ersten Spiel im neuen Jahr sehr zufrieden. Das Gefühl, dieses Spiel verlieren zu können, kam nie auf. Wir haben zwar einige freie Würfe nicht getroffen, aber das ist gar kein schlechtes Zeichen. Diese Würfe muss man sich erst einmal erarbeiten. Defensiv haben wir in der Spielpause etwas geändert, das hat schon sehr gut funktioniert“, bilanzierte Bosnjak.

Im ersten Viertel in Crailsheim ging es munter hin und her. Mehrfach wechselte die Führung, bis Baskets-Akteur Drago Brcina mit einem Dreier sieben Sekunden vor dem Ende den Schlusspunkt setzte und die Koblenzer mit 23:22 in Führung brachte. Henning Schaake eröffnete das zweite Viertel mit einem Dunking und einem erfolgreichen Distanzwurf, aber die Hausherren ließen sich nicht beirren und blieben dran. 90 Sekunden vor der Halbzeit war die Partie beim 39:39 noch immer sehr ausgeglichen, ehe die Baskets einen 7:0-Lauf vor dem Kabinengang hinlegten. Vier dieser Punkte gingen auf das Konto von Paulius Semaska, Zeljko Novak steuerte einen Dreier zur 46:39-Halbzeitführung bei.

„Crailsheim hat gefühlt alles getroffen in der ersten Hälfte, auch die ganz schwierigen Würfe. Unsere Defensive hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen und weiter hochintensiv gearbeitet“, erklärte Bosnjak. Ausdruck dessen: Ganze acht Zähler ließen die Baskets im dritten Durchgang zu. Allerdings erzielten die Koblenzer auch lediglich zehn Punkte selbst, sodass die Partie beim 56:47 vor dem Schlussabschnitt noch längst nicht entschieden war.

Jetzt zeichnete sich aber deutlich der Vorteil des großen Kaders der Baskets ab. Bosnjak hatte mit elf Mann fleißig rotiert, und so blieben reichlich Kraftreserven in den letzten Minuten. Schnell setzten sich die Koblenzer da ab und spielten so einem sicheren Sieg entgegen. Ganze 31 Punkte schafften die Baskets in den letzten zehn Minuten, mehr als der Gegner in der kompletten zweiten Hälfte.

Fünf Koblenzer Akteure punkteten am Ende zweistellig, Novak und Joe Hart kamen auf neun Zähler. Mit ausschlaggebend war letztlich auch die Zahl der Ballverluste. Crailsheim gab den Ball mit 22 Mal ganze zehn Mal mehr her als die Koblenzer. „Das war auch eine Sache, die wir viel trainiert haben. Wir wollten die Zahl der Turnover verringern. Unsere große Rotation hat sehr gut funktioniert. Die Spieler wissen, dass jeder einzelne etwas weniger spielt, dafür können wir mehr Intensität auf das Feld bringen. Dies zahlt sich letztlich aus. Am Mittwoch wollen wir das Pokalspiel in Nieder-Olm nutzen, um uns gut auf das nächste schwere Spiel in Langen vorzubereiten“, sagte Bosnjak.

Baskets Koblenz: Adenekan, Anzulovic (3), Banic (12), Brcina (15), Ensch (1), Hart (9), Haufs, Semaska (11), Mason (15), Novak (9), Schaake (12).

Von unserem Mitarbeiter

Lutz Klattenberg