Das letzte Saisonspiel der Conlog Baskets Koblenz stand mehr unter dem Zeichen von Rückblick, Abschieden und Aussichten, denn sportlich war die Partie gegen den MTV Kronberg nahezu bedeutungslos. Der Aufsteiger aus der Burgenstadt hatte mit dem gesicherten Klassenverbleib sein Ziel bereits erreicht. Den Baskets war vor dem abschließenden Heimspiel der dritte Platz der 1. Basketball-Regionalliga Südwest nicht mehr zu nehmen. Und doch bekamen die Zuschauer auf der Koblenzer Karthause ein richtig munteres und flottes Basketballspiel zu sehen, mit dem besseren Ausgang für die Baskets. Nach spannender Schlussphase setzte sich die Mannschaft von Trainer Josip Bosnjak mit 82:77 (42:46) durch. Die Regionalligameisterschaft ging am letzten Spieltag an die Panthers Schwenningen die sich in Fellbach krönten.

Ein entscheidender Pfiff Die Partie der Baskets gegen Kronberg fand eine etwas unrühmliche Entscheidung, denn letztlich war es ein diskutabler Pfiff, der die Entscheidung brachte. Beim 78:77 zwölf Sekunden vor dem ...

