Bad Neuenahrer Shooters erleiden Rückschlag im Aufstiegskampf

Der Bad Neuenahrer Basketball-Bezirksligist Shooters (am Ball Niclas-Carl Meinke) hat einen Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen müssen.

Gegen den Tabellenführer BBV Lahnstein III unterlag die Mannschaft von Trainer Philipp Salscheider in eigener Halle mit 82:85 (31:45). Damit ist sie in der Tabelle auf Platz drei abgerutscht. Die Shooters hatten einen erfolgreichen Start, lagen nach vier Minuten mit 9:2 vorn. In der Folge gelangen den Gästen jedoch immer wieder beeindruckende Läufe, die auch schlussendlich für deren Erfolg sorgten. Im zweiten Viertel legten die Lahnsteiner einen 14:0-Lauf hin, womit sie nach dem zweiten Viertel mit 45:31 führten. Die Shooters gaben jedoch nie auf, setzten sich im dritten Viertel mit 24:21 durch und waren bis auf einen Punkt an Lahnstein III dran (55:56). Besonders spannend wurde es dann in der Schlussphase. Als Bad Neuenahr durch Kevin Voßkuhl und René Klasen in der 39. Minute zu drei Dreiern gekommen war, schien ein Sieg möglich. Bis auf 82:83 waren die Shooters herangekommen. Die Gäste entschieden die Partie in den letzten Sekunden jedoch durch zwei Freiwürfe. „Wir haben sehr gut gekämpft. Die Niederlage geht allerdings in Ordnung, denn uns sind viel zu viele Fehler unterlaufen“, räumte Shooters-Trainer Philipp Salscheider ein. Shooters: Huseinovic (2), Arnold (3), Klasen (9), F. Söller (7), N. Söller (9), T. Söller (9), Stadtfeld (21), Meinke (18), Voßkuhl (4). gk Foto: Vollrath