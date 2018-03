Bad Neuenahrer Shooters empfangen Spitzenteam

Aus unserem Archiv

Bad Neuenahr

Fünf Spiele hat der Bad Neuenahrer Basketball-Bezirksligist Shooters in dieser Spielzeit noch zu absolvieren und biegt dabei als Tabellendritter in die Schlusskurve ein. Am Samstag um 20 Uhr erwartet das Team von Trainer Philipp Salscheider den Tabellenprimus BBV Lahnstein III in der Halle Weststraße.