Zum Trainerwechsel bei der SG Alsenztal: Erfolgsmodell ist in Gefahr

Die Fußball-Bezirksliga ist für Trainer und Vereine keine Wohlfühloase mehr. In Frank Weber verlässt bereits der dritte Coach mitten in der Runde seinen Verein.

Olaf Paare.

Olaf Paare zum regionalen Sport-Geschehen

Auch beim FCV Merxheim und bei der SG Schmittweiler hatte es unplanmäßige Trainerwechsel gegeben. Zum Saisonende wird es zudem beim Bollenbacher SV, beim VfL Weierbach und beim SC Birkenfeld Veränderungen auf der wichtigsten Position im Verein geben. Auch wenn jeder Fall eigene Nuancen hat, wird deutlich: Erfolgsdruck und die Frage nach den Ansprüchen und den Wirklichkeiten sind in der Bezirksliga angekommen und Trainerwechsel längst kein Phänomen der Bundesliga mehr. Sie gehören mittlerweile zum Amateurfußball wie der Anstoß und der Abpfiff.

Interessant ist noch ein weiterer Punkt: Wie geht es weiter, wenn der Trainer geht? Was gibt der Markt her? Nicht viel, die Alternativen sind rar. Ein Problem: Ambitionierte, niveauvolle Übungsleiter rücken kaum nach. Und wenn junge Männer ihre Qualitäten nachweisen, dann ist immer öfter der Jugendbereich eine lohnende Alternative. Marco Reich oder Simon Engelbert sind Beispiele dafür. Die Vereinsvorstände sind immer mehr gefordert, eine Lösung zu finden, die zum Klub und zur Mannschaft passt, die aber die Einhaltung der Ziele garantiert. Der Pool an möglichen Trainern wird aber immer kleiner. Bei der SG Alsenztal und Weber hat es nicht gefunkt. Der konsequente Schlussstrich ist deshalb richtig. Doch der nächste Schuss muss sitzen, sonst gerät das Erfolgsmodell an der Alsenz in Gefahr.