Vom Miteinander vor und hinter dem Wald und Trainer-Grenzgängern auf der Tribüne des SC Idar-Oberstein

Wohin zieht es in der kommenden Saison Fußballer aus dem Kreis Birkenfeld, die das Zeug dazu haben, in der Oberliga zu kicken – vor den Wald oder hinter den Wald? Sie, liebe Leser, kennen den Wald am nordwestlichen Rand des Kreises Birkenfeld, der nicht nur die geografische Grenze zum Kreis Bernkastel/Wittlich bildet? Den Wald, auf dessen einen Seite das Wetter schön und auf der anderen schlecht ist? Jenen, der eine Grenze zwischen Hunsrückern und Moselanern, Kirner und Bitburger Stubbi, Spieß- und Schwenkbraten, Drejze und Drauze (Dialekt für 13), Frauwe und Fraleit sowie dem Südwestdeutschen Fußballverband und dem Fußballverband Rheinland darstellt? Dieser Wald trennt also Welten – und erst die Fußball-Oberliga bringt sie wieder zusammen. Die eine Welt (aus Sicht des Kreises Birkenfeld jene vor dem Wald) birgt den SC Idar-Oberstein, die andere, die hinter dem Wald, beheimatet den SV Morbach.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Noch ist nur die Welt vorm Wald Oberligist, doch während der SC Idar-Oberstein derzeit auf dem besten Weg ist abzusteigen, schickt sich der SV Morbach an, ...

Lesezeit für diesen Artikel (879 Wörter): 3 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.