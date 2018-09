Kommentar von Sascha Nicolay: Den Spieltag am 3. Oktober wegen SC Idar gegen FCK absetzen

Es ist ja tatsächlich wieder einmal abstrus. Da konkurriert am 3. Oktober das einmalige Verbandspokalspiel SC Idar-Oberstein gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem kompletten Rückrundenspieltag der C-Klasse bis zur Landesliga. Das darf einfach nicht wahr sein. Da ist einmal ein absolut außergewöhnliches Fußballspiel im Kreis, und es kann sein, dass die, die sich am meisten für Fußball interessieren, nicht hingehen können, weil sie selbst auflaufen müssen. Wohlgemerkt an einem in vorauseilender Angst vor schlechtem Wetter angesetzten Rückrundenspieltag. Da kann man nur den Kopf schütteln und den Ärger in den Vereinen verstehen.

Kommentar von Sascha Nicolay Allerdings – zunächst einmal kann niemandem ein Vorwurf gemacht werden. Ausnahmsweise auch dem Südwestdeutschen Fußballverband nicht, der für den Termin überhaupt nichts kann, der SC Idar ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.