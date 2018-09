Kommentar von Olaf Paare: Mayer geht mit einem Hilfeschrei

Ich kenne Dimitri Mayer seit vielen Jahren. Als Sportredakteur in Idar-Oberstein habe ich seine Fußballerkarriere beim SC intensiv verfolgt, später beim Oeffentlichen seine Trainerstationen in Hüffelsheim und bei der SGE Bad Kreuznach. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der im höchsten Maße loyal, empathisch, ehrlich und fokussiert ist, ein Menschenfänger im positiven Sinne. Wenn ein solcher Mensch mitten in der Runde seinen Trainerjob, seine Visionen und seine Verantwortung jungen Spielern gegenüber aufgibt, dann stimmt etwas vereinsintern nicht, dann fehlt Eintracht bei der Eintracht, ja dann ist das ein Hilfeschrei. Seine Aussagen, „er habe kein anderes Mittel mehr gesehen“ und „es geht um den Umgang mit Menschen“, sollten den SGE-Verantwortlichen zu denken geben. Die selbstkritischen Worte von Patrick Krick deuten immerhin an, dass Mayers Botschaft angekommen ist.

Es gibt Niederlagen, die lassen sich eine Woche später auf dem Spielfeld ausgleichen. Mayers Rücktritt ist eine Niederlage für die SGE mit Langzeitwirkung. Denn nicht wenige, und ich gehöre dazu, ...

