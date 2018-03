Hallenfußball in Birkenfeld: 600 Zuschauer, Hexenkesselstimmung, großartige Schiedsrichter und Jeroen Kandybowicz wie Sepp Maier

Fünf Minuten vor dem Anpfiff des ersten Spiels waren alle Eintrittskarten weg. 600 Zuschauer in der Sporthalle am Berg – ausverkauft! Kein Wunder, die Hallenfußballmeisterschaft der Verbandsgemeinde Birkenfeld ist und bleibt etwas Besonderes. Die Bude wird zum Hexenkessel, in dem es brodelt und kocht. Wunderbar ist es, wie die Zuschauer mitgehen und das Fanherz schlägt höher, wenn sich während des Endspiels Brückener und Hoppstädtener Zuschauer einen wahren Anfeuerungswettstreit liefern. Doch auch die Anhänger der anderen Vereine standen nicht zurück. Eine geniale Atmosphäre!

Nachspielzeit von Sascha Nicolay.

Die Schiedsrichter hatten ihren Spaß und waren stark

Das fanden übrigens auch die Schiedsrichter, die bei der Endrunde nicht aus dem Kreis Birkenfeld kamen. Die Kreis-Referees sollten laut Schiedsrichter-Obmann Markus Schwinn aus der Schusslinie genommen werden. Wolfgang Adam, Helmut Schwarz und Gert-Martin Grimm von der Schiedsrichter-Vereinigung Kaiserslautern-Donnersberg fühlten sich nicht in der Schusslinie. Im Gegenteil. Sie genossen die Stimmung – und sie leiteten großartig! Gut möglich, dass auch die Entscheidung, die Schiedsrichter auf der Seite der Turnierleitung und nicht mit dem Rücken zu den Zuschauern pfeifen zu lassen, ihren Teil zur Entspannung beitrug. Wobei – Schiri Adam hatte nach eigenem Bekunden auch als Linienrichter auf der Tribünenseite mit den Fans im Rücken seinen Spaß. Die gute Stimmung wurde natürlich befeuert von den guten Leistungen der Mannschaften und den spannenden Spielen. Abgesehen von den Partien mit Beteiligung des vor allem defensiv überforderten SC Birkenfeld ging es irgendwie immer eng zu – auch dann, wenn am Ende das Resultat Eindeutigkeit vorgaukelte.

Auch ein Sieg des FC Brücken wäre verdient gewesen

Das Endspiel ist ein gutes Beispiel. 1:4 verlor der FC Brücken gegen die SG Hoppstädten-Weiersbach. Hört sich glasklar an – aber so war es nicht. Der FC war in den fünf Minuten vor und nach dem Seitenwechsel die eindeutig bessere Mannschaft. Außerdem hatte Brücken mehr Torchancen. Ein Sieg des FC wäre deshalb mindestens genauso verdient gewesen wie der Hoppstädtener Triumph. Gleichwohl ist der Finalsieg der SG Hoppstädten-Weiersbach keineswegs unverdient – wegen der fünf Minuten nach dem Anpfiff und den fünf Minuten vor der Schlusssirene, wegen der Effizienz beim Abschluss und wegen Jeroen Kandybowicz. Ein Torwart gehört nun einmal zur Mannschaft, und wenn der Keeper seine Top-Leistung im wichtigsten Augenblick abliefert, dann ist das ein Qualitätsmerkmal und er verdient sich – und damit sein Team – den Titel!

Hut ab vor Alex Bambach – Randolph wirklich besser als Geibel?

Womit ein Wort zur Wahl der besten Turnierspieler zu sagen wäre. Alexander Bambachs Leistung ist messbar. Er ist mal wieder bester Torschütze geworden – und diese Konstanz ist beeindruckend. Jeder weiß um seine Gefährlichkeit, jeder versucht ihn auszuschalten, aber kaum einer schafft es. Hut ab!

Zum besten Spieler des Turniers wurde von den Trainern der Teilnehmer Michael Randolph gewählt. Das ist kein Fehler, das kann man schon vor dem Turnier blind machen, denn Randolph ist immer gut. Doch vielleicht sollte diese Wahl in Zukunft erst nach dem letzten Turnierspiel stattfinden – auch wenn das organisatorisch schwieriger ist. Denn am Finaltag wurde Randolph noch übertroffen. Von seinen Teamkollegen Florian Szöllösi und Michael Wirt beispielsweise oder von Pascal Geibel vom FC Brücken und dessen Mannschaftskameraden Kevin Conde – vielleicht auch von Buhlenbergs Dennis Gerth.

Der beste Torjäger, Alexander Bambach, wird vom besten Spieler, Michael Randolph (links), und dem besten Torwart, Alexej Gerasimov, eingerahmt. Foto: Joachim Hähn

Ein Eisenbrandt zum Schwärmen

Bei den Torhütern liegt der Fall ähnlich. Alexej Gerasimov zu wählen, war nicht falsch. Der Nohener Keeper war stark und schoss auch das einzige Torwarttor. Aber Thorsten Schweig war genauso gut – nicht zuletzt, weil er seinem FC Brücken den Finaleinzug mit einem Blitzreflex Sekunden vor Schluss sicherte. Übertroffen wurden beide nach meiner Ansicht nach noch von Jochen Eisenbrandt vom SV Buhlenberg. Und das, obwohl er sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um Platz drei im Kasten des unterlegenen Teams stand und in diesen beiden Partien letztlich neun Gegentore kassierte. Trotzdem – was Eisenbrandt im Halbfinale gegen Hoppstädten alles gehalten hat – da könnte ich ins Schwärmen geraten. Wenn ich hätte mitwählen dürfen, hätte ich mich aber für Jeroen Kandybowicz entschieden. Den Grund habe ich schon genannt. Für mich ist das entscheidende Kriterium, dass Kandybowicz im wichtigsten Spiel des Turniers – im Finale – seine absolute Bestleistung abrief. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das Torhüter von Gewinnermannschaften von anderen abhebt. Ich versteige mich jetzt mal absichtlich und vergleiche Kandybowicz mit Sepp Maier. Das bayrische Urviech war im Alltag oft nicht besser als andere Bundesligatorhüter. Aber er hatte die Gabe, ausgerechnet in den ganz großen Spielen – wie beim WM-Finale 1974 – der Beste der Welt zu sein. Jeroen Kandybowicz hat mich während des Endspiels an Sepp Maier erinnert.

Stefan Schulz: 26 Mal dabei

Und dann bot diese bemerkenswerte Meisterschaft in Birkenfeld noch eine herausragende Einzelleistung, ein Musterbeispiel für Vereinstreue und Konstanz. Stefan Schulz nahm zum 26. Mal an diesen Titelkämpfen teil – und immer für die SG Rötsweiler-Nockenthal/Mackenrodt beziehungsweise den Vorgängerverein TuS Rötsweiler. Und dann erlebte Schulz bei seinem 26. Start auch noch eine Premiere. Zum ersten Mal stand er gemeinsam mit seinem Sohn Nico auf dem Feld. Und in der Vorrunde hätte eine Koproduktion der Beiden beinahe sogar zu einem Tor geführt. Gegen die SG Niederhambach/Schwollen passte Sohn Nico einen Eckstoß auf Papa Stefan, doch der vergab die Riesenchance und traf nur die Latte.

Stefanie Schulz hat ihre beiden Männer im Arm. Ehemann Stefan spielte das VG-Birkenfeld-Turnier zum 26., Sohn Nico zum ersten Mal. Fotos: Hähn Foto: Joachim Hähn

Und dann demonstrierte Schulz senior in der Endrunde Fair Play. 1:1 stand es gegen den FC Brücken, da korrigierte er eine falsche Schiedsrichterentscheidung. Statt Abwurf gab es Ecke für Brücken, die Johannes Geiß prompt zum 2:1 nutzte und Brücken auf die Siegerstraße brachte. Da hatte Stefanie Schulz natürlich allen Grund stolz zu sein und jedes Recht der Welt sich fürs Erinnerungsfoto zwischen die beiden Schulz-Männer zu drängeln. „Ich bin die Mama von dem einen und die Frau von dem anderen“, erklärte sie unserem verdutzten Fotografen Joachim Hähn.