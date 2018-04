Der TuS Breitenthal und die zerstörten Fußballtore - oder wenn ein Ersatztor vom Bürgermeister durchs Dorf gekarrt wird

In einer Linie mit Borussia Mönchengladbach und Real Madrid wird in Zukunft der TuS Breitenthal genannt werden. Nämlich, wenn es um zerstörte Tore geht. Die Geschichten vom Pfostenbruch 1971 in Mönchengladbach und vom 1998 umgefallenen Gehäuse im Bernabeu-Stadion samt dem Versuch der Königlichen, ein Ersatztor aufzutreiben, und der mit dem Grimme-Preis bedachten Reportage von Günther Jauch und Marcel Reif darüber, sind hinlänglich bekannt und tausendmal erzählt. Mit jener Story in Breitenthal am Sonntag können die fußballhistorischen Dönekens von Gladbach und Madrid freilich überhaupt nicht mithalten. „Wir sind halt besser als Real“, sagt Michael Dalheimer – und da hat der Vorsitzende des TuS vollkommen recht.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Denn wo sonst ist jemals ein kaputtes Tor zum Anlass genommen worden, einen Umzug durchs Dorf mit dem Bürgermeister an der Spitze zu veranstalten – und ...

Lesezeit für diesen Artikel (1011 Wörter): 4 Minuten, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.