Der Fusselpulli als äußerste Schicht vom Zwiebellook beim Pokalspiel zwischen dem SC Idar und dem 1. FCK

Bevor ich mich am Mittwoch der Berichterstattung des Verbandspokalspiels zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem 1. FC Kaiserslautern widme, muss ich eine höchst schwierige Frage beantworten. Was ziehe ich im Haag bloß an? Als glühender Fan des 1. FC Kaiserslautern und Ex-Spieler des SC Idar-Oberstein will man ja angemessen gekleidet auf der Tribüne sitzen. Gut, ich könnte mich einfach neutral anziehen – so, wie ich zu berichten versuche – aber irgendwie ist das ja langweilig, schließlich hat man ja Möglichkeiten im Kleiderschrank der Kuriositäten.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay Die erste Idee war, meinen berühmten Fusselpulli wieder hervorzukramen. Sie erinnern sich an den so schrecklich fusselnden grauen Kapuzenpulli mit dem großen FCK-Logo auf der Vorderseite, ...

Lesezeit für diesen Artikel (701 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.