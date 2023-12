In Abstiegsgefahr können die Wrestling Tigers Rhein-Nahe in der Zweiten Bundesliga nicht mehr geraten, doch der gute Eindruck, den sie mit fünf Siegen in der Hinrunde hinterlassen haben, verblasst langsam, denn nach dem Stilartwechsel sind die Ringer aus Bad Kreuznach, Langenlonsheim und Bingen-Büdesheim noch ohne jeden Punktgewinn. „Und das, obwohl uns die Rückrunde eigentlich besser gelegen hätte“, klagt Tigers-Geschäftsführer Oliver Eich.