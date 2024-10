Plus Langenlonsheim

VfL Bad Kreuznach: Eine 3:10-Niederlage bringt den 14:12-Sieg

Von Gert Adolphi

Spannend bis zum letzten Kampf blieb die Zweitliga-Begegnung des VfL Bad Kreuznach gegen die Ringer vom ASV Hüttigweiler. Zwar führte die Heimmannschaft in ihrem Ausweichquartier in Langenlonsheim vor dem Duell in der 80-Kilogramm-Klasse des Freistils mit 14:10, doch mit einem vorzeitigen Sieg über Magomed Bataev hätte ASV-Ringer Saifedine Alekma seinem Team noch das Unentschieden gerettet.