Die dritte Doppelrunde in der Schach-Bundesliga führt den SC Remagen Sinzig am Wochenende ins nahe gelegene Heimbach-Weis (Berufsbildungswerk im Freizeitforum, Stiftsstraße 1). Dort trifft die Mannschaft am Samstag (ab 14 Uhr) auf die SF Deizisau, aktuell Dritter der Tabelle, und am Sonntag (10 Uhr) auf den Tabellenführer SC Viernheim. Der Eintritt ist frei.