Plus Bad Kreuznach

Tryout im Moebus-Stadion: Warriors suchen neue Footballer

Die Saison in der US-amerikanischen Profiliga NFL läuft auf Hochtouren. Die Spiele der besten American Footballer der Welt erfreuen sich auch in Deutschland größter Beliebtheit, wie die Gastspiele der NFL in Deutschland in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Wer nicht nur zuschauen möchte, sondern auch mal selbst zur Pille greifen und sich in dem attraktiven Sport versuchen möchte, der bekommt dazu am Sonntag eine perfekte Gelegenheit. Ab 12 Uhr richten die Bad Kreuznach Warriors ein sogenanntes Tryout im Moebus-Stadion aus.