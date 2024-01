Trotz schwächstem Abschneiden in diesem Winter: Skeleton-Pilotin Pfeifer kommt ihrem Ziel ein Stück näher

Es ist ihre bis dato schlechteste Weltcup-Platzierung in diesem Winter. Doch der neunte Rang, auf den Skeleton-Pilotin Jacqueline Pfeifer am Freitagnachmittag im norwegischen Lillehammer fuhr, dürfte die Brachbacherin dennoch ein weiteres Stück näher herangebracht haben an ihr großes Saisonziel, eine Nominierung für die Ende Februar anstehenden Weltmeisterschaften auf ihrer Heimbahn in Winterberg.