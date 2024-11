Plus Idstein

Trotz des besten Bundesliga-Ergebnisses: Niederbach geht leer aus und muss in der zweiten Saisonhälfte liefern

Von René Weiss

i Sara Costantino vom Luftpistolen-Bundesligisten SV Niedererbach. Foto: René Weiss

Ein besseres Gesamtergebnis als der Gegner zu erzielen, bedeutet in der Luftpistolen-Bundesliga noch lange nicht, dass man den Wettkampf auch gewinnt. Das musste der SV Niedererbach nach der 2:3-Niederlage beim Saisonauftakt gegen den PSV Olympia Berlin nun in Idstein bereits zum zweiten Mal in dieser Saison erfahren.