Trainingsmühen zahlen sich aus: Ruder-Youngster des RKV Bad Kreuznach überzeugen zum Saisonstart

Die jugendlichen Rennruderer des RKV Bad Kreuznach haben einen beeindruckenden Start in die Saison hingelegt. Unter der professionellen Leitung von Coach Ralf Börder, der seine Jungs seit Jahren aufbaut, zeigten die Athleten bei der Regatta in Mannheim herausragende Leistungen.

Mit vier Siegen und zwei zweiten Plätzen bewiesen sie ihre Klasse. Besonders im Doppelzweier der Leichtgewichte der 15/16-Jährigen dominierten die Teams des RKV. Arthur Dallmann und Jonathan Nagel sowie Jasper Weber und Fritz Mönch aus Saarbrücken sicherten sich überzeugende Siege.

Die Erfolgsgeschichte setzte sich in München fort. Dort bestätigten die RKV-Junioren ihre Form mit drei Goldmedaillen, zwei Silbermedaillen und einem vierten Platz. Die RG im Doppelvierer mit Dallmann und Nagel zeigte eine beeindruckende Leistung, indem sie sich nach einem kapitalen „Krebs“ wieder an die Spitze kämpfte und das Rennen gewann. Weber entschied mit Mönch an beiden Tagen die Rennen des Leichtgewichts-Doppelzweiers mit großem Vorsprung für sich. „Diese Jungs haben hart gearbeitet, und es ist fantastisch zu sehen, wie sich ihre Mühe auszahlt. Ich bin stolz auf jeden einzelnen“, lobte Börder.

Parallel zu den Erfolgen der Jugendlichen starteten auch die Masters-Frauen des RKV in ihre Saison. Viola Herr und Tatjana Maus, die in der Altersklasse E antreten, stellten sich in Offenbach der Herausforderung, sich mit jüngeren Gegnerinnen zu messen. Trotz des Nachteils einer ungünstigen Bahn und mangelnder Wettkampferfahrung zeigten die beiden eine starke Leistung. Nach einem knappen Rennen am ersten Tag steigerten sie sich und sicherten sich an Tag zwei den zweiten Platz. red