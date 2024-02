Sportlerwahl im Kreis Bad Kreuznach: Der Hauptpreis geht nach Langenlonsheim

Glücksbringerin: Rheinhessenliga-Handballerin Rebekka Christmann von der HSG Nahe-Glan zieht einen Gewinncoupon aus der Lostrommel. Foto: Castor Klaus neu/Klaus Castor

Eine Aufgabe, die die besten Athletinnen und Athleten gerne übernehmen, schließlich können sie ihren Fans, die die Sportlerwahl mit Leben füllen, etwas zurückgeben. Felix Georg, der zum dritten Mal bei den Sportlern die Nase vorn hatte, wurde dabei von Handballerin Rebekka Christmann von der HSG Nahe-Glan, dem Team des Jahres, sowie von Aurelia Eislöffel unterstützt.

Die Trampolinturnerin des MTV Bad Kreuznach landete bei den Sportlerinnen auf dem Silberrang und sprang für Titelträgerin Paulina Pirro ein, die derzeit im Trainingslager in Dubai weilt. Der Weltmeisterin im Synchronwettbewerb war es vorbehalten, den Gewinner des Hauptpreises zu ziehen. Und der geht an Lola Secker aus Langenlonsheim, die nach Herzenslust shoppen gehen darf, denn der Schuh- und Sportpalast in Bad Kreuznach spendiert einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro. Folgenden zehn Lesern brachte das Trio Glück:

1. Preis: Lola Secker aus Langenlonsheim. Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro, zur Verfügung gestellt vom Schuh- und Sportpalast Bad Kreuznach.

2. Preis: René Venema aus Bad Kreuznach. Zwei Tickets für das Open-Air-Konzert der Band Pur auf der Loreley.

3. Preis: Thomas Arend aus Bad Kreuznach. Ein Thermorucksack für sportliche Unternehmungen und Wanderungen.

4. Preis: Renate Niemella aus Merxheim. Ein Thermorucksack für sportliche Unternehmungen und Wanderungen.

5. Preis: Gudrun Ziesemer aus Simmertal. Ein Buch „Dein kreativer Garten“.

6. Preis: Andrea Huster aus Hackenheim. Ein Buch „Dein kreativer Garten“.

7. Preis: Axel Schneider aus Kirn. Ein XXL-Regenschirm.

8. Preis: Michael Seifert aus Mandel. Ein XXL-Regenschirm.

9. Preis: Niklas Huber aus Sommerloch. Ein Buch „Das Leben ist ein Blaues Buch mit Eselsohren“ des Bad Sobernheimer Schriftstellers Gerhard Engbarth.

10. Preis: Harald Schneider aus Roxheim. Ein Buch „Das Leben ist ein Blaues Buch mit Eselsohren“ des Bad Sobernheimer Schriftstellers Gerhard Engbarth.

Übergabe der Preise

Die Gewinner setzen sich bitte telefonisch unter der Nummer 0151/14246253 mit der Sportredaktion in Verbindung, damit wir die Übergabe der Preise organisieren können.