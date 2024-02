Die Sportlerparty des Oeffentlichen Anzeigers ist zurück. Und wer sich in der Kaiserremise des Bonnheimer Hofs in Hackenheim umschaute, der hatte den Eindruck, als hätte es die Corona-bedingte Pause nie gegeben. Der Saal war voll besetzt, die Stimmung bestens. Alle freuten sich, dass nach drei Jahren die Proklamation der Sportlerinnen und Sportler des Jahres wieder im gemeinsamen Rahmen stattfand. Ein Abend, an dem einmal mehr die große Bandbreite und die hohe Qualität des Sports in unserer Region deutlich wurden und an dem sich Athleten, Trainer und Funktionäre austauschen konnten. Vor allem aber ein Abend, an dem die beliebtesten Sportlerinnen und Sportler im Mittelpunkt standen.