Bad Marienberg

Skirennen am Bad Marienberger Schorrberg: Wolfsteinpokal ist der Höhepunkt der Westerwälder Schneetage

Als die „Schorrbergwöhler“ des Skiclubs Bad Marienberg-Unnau in der zweiten Januarwoche mit dem Gedanken gespielt haben, die Schneekanonen des Vereins in Betrieb zu nehmen, mag manch einer sie für verrückt gehalten haben. Doch zu den eisigen Temperaturen kam pünktlich zum ersten Skitag des Jahres so langsam auch das herbeigesehnte Weiß vom Himmel.