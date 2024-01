Ein kurzer Blick gen Himmel, dann ein kurzes Kopfschütteln – noch auf ihrem Schlitten kniend wirkte Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) so kurz nach ihrer Zieleinfahrt im finalen Lauf beim Skeleton-Weltcup in St. Moritz nicht ganz so zufrieden, wie sie es wenig später nach eigener Aussage doch sei. In diesem Moment aber war zunächst eben nur klar, dass die Brachbacherin ihre deutsche Teamkollegin Tina Hermann an sich vorbeiziehen lassen musste, um die Winzigkeit von zwei Hundertstelsekunden. Am Ende wurde es Platz sechs und damit jener Rang, auf dem sie bereits den ersten Durchgang abgeschlossen hatte. Doch die Platzierung war der 28-Jährigen hinterher gar nicht mal so wichtig.