Charlotte Candrix bringt in diesem Winter 2023/24 ein Dauerlächeln mit. Im Januar hatte sie bei der Junioren-Weltmeisterschaft in St. Moritz Gold in der U 23- und U 26-Wertung im Zweier, sowie Bronze in der U 23 im Mono gewonnen, hinzu kamen die beiden EM-Titel im Einer. Jetzt erhöhte die 19-jährige Bobpilotin aus Alpenrod auf der Olympiabahn von 1976 in Innsbruck-Igls ihre Edelmetall-Ausbeute auf sieben Medaillen seit Jahresbeginn.