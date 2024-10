Plus Bad Kreuznach

SG Rheinhessen reist mit jungem Team ins Rheinland

Ihre erste Auswärtsfahrt bestreitet die SG Rheinhessen am Wochenende in der Badminton-Oberliga. Am Samstag um 18 Uhr ist das Team beim BC Betzdorf zu Gast, am Sonntag um 11 Uhr treten die Rheinhessen beim TB Andernach an.