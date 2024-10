Plus Bad Kreuznach SG Rheinhessen: Frauenpower gibt den Ausschlag Alzey. Hehui Zhou, Victoriya Popova und Valeriya Rudakova spielten die Hauptrollen in den Badminton-Krimis der SG Rheinhessen, der auch der Post-SV Bad Kreuznach angehört. Sowohl gegen Vorjahres-Vizemeister TV St. Wendel als auch im Vergleich mit Mitaufsteiger TV Wemmetsweiler legten die Federballkünstlerinnen mit jeweils drei Punkten die Grundlage für die beiden wichtigen 5:3-Oberliga-Erfolge. Spitzenspieler Danylo Skrynnik und Stanimir Terziev zeigten sich ebenfalls in Spiellaune und steuerten die weiteren Siege bei. Lesezeit: 2 Minuten

Die taktischen Kniffe gingen in Alzey komplett auf: In Debütant Jan Knabbe, Terziev und Skrynnik standen der SG-Ersten nur drei Männer aus dem Stammkader zur Verfügung. Dadurch war klar, dass die Vergleiche mit Frauenbeteiligung das Zünglein an der Waage sein dürften. „Und da haben wir eindrucksvoll geliefert“, zeigte sich Pressesprecher ...