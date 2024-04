Plus Lahnstein Semih Göktepe und Pia Wöhner stauben DM-Medaillen ab Von Stefan Nink i Semih Göktepe und Pia Wöhner ließen bei der DM in Dettingen mit dem Gewinn von Medaillen die Herzen der Seilspring-Fans von der TG Oberlahnstein höher schlagen. Foto: Sarah Jäger / TG Oberlahnstein Bei den Deutschen Einzel-Meisterschaften in Dettingen an der Erms und dem Bundesfinale im Rope Skipping sorgten Semih Göktepe und Pia Wöhner für die Turngemeinde Oberlahnstein für einen Medaillensegen. Lesezeit: 1 Minute

Göktepe übertraf sich gleich zweifach mit Rekorden im „Speed“ mit 87 Sprüngen in 30 Sekunden sowie 425 Sprüngen in 3 Minuten. In beiden Disziplinen sicherte sich das Ass der TGO das Ticket für die kontinentalen Titelkämpfe, die vom 13. bis 20. Juli im ungarischen Eger ausgetragen werden. Obwohl sich in ...