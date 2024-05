Plus Bad Kreuznach Schüler-Länderpokal: KSV Bad Kreuznach übt am Salinenwehr den DM-Ernstfall Von Olaf Paare i Möchte auf seiner Heim- und Trainingsstrecke sein Talent unter Beweis stellen: Ron Bahmann vom KSV Bad Kreuznach misst sich am Samstag und Sonntag am Salinenwehr mit der nationalen Konkurrenz. Foto: Senft Es ist eine feste Vorgabe des Deutschen Kanuverbandes, dass der Ausrichter der Deutschen Schülermeisterschaft im Jahr zuvor den Schüler-Länderpokal ausrichten muss. Schließlich sollen die ambitionierten Slalomkanuten die DM-Strecke schon einmal kennenlernen. Und da der KSV Bad Kreuznach im Jahr 2025 DM-Gastgeber sein wird, veranstaltet er an diesem Wochenende den Länderpokal als Testlauf. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei fahren die Talente nicht auf eigene Rechnung, sondern für ihren jeweiligen Landesverband. Drei Kanuten dürfen in jeder Altersklasse und Disziplin gemeldet werden, die besten zwei kommen in die Wertung. Am Ende steht fest, welcher Landesverband aktuell die talentiertesten Kanuten in seinen Reihen hat. Der Wettkampf steigt am Sonntag. Vorgeschaltet ...