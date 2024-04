Plus Remagen

SC Remagen kämpft um Erstligaverbleib – Ohne Schützenhilfe geht es nicht

Von Alexander Thieme-Garmann

In der letzten Doppelrunde der Saison 2023/24 in der Schach-Bundesliga entscheidet sich für den SC Remagen Sinzig, wohin die Reise in der nächsten Spielzeit führen wird. Das stark abstiegsgefährdete Team um Kapitän Peter Noras fährt am Wochenende nach Hannover, wo es am Samstag (14 Uhr) auf den USV TU Dresden und tags darauf (10 Uhr) auf Gastgeber HSK Lister Turm trifft.