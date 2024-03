Plus Weisel

Routiniers wollen in Zwischenrunde: Faustballer des TV Weisel fahren zur DM-Endrunde in den hohen Norden

Von Stefan Nink

Wie gehabt: Minimalziel der M 55-Faustballer des TV Weisel bei der am kommenden Wochenende vom SV Ruschwedel in der Sporthalle Selma-Lagerlöf-Oberschule in Harsefeld (Landkreis Stade) ausgerichteten DM-Endrunde ist das Erreichen der Zwischenrunde, um ab Sonntagmorgen bei der Vergabe des Titels ein Wörtchen mitzusprechen.