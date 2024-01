Nach einem Jahr im zweitklassigen Intercontinentalcup (ICC) hat sich Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) mit überzeugenden Leistungen im deutschen Weltcupteam zurückgemeldet. Bei ihrem Comeback in La Plagne verpasste sie als Vierte das Siegerpodest nur um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde, danach war sie auch in Innsbruck als Gesamt-Achte beste Deutsche. Am Freitag startet die Skeletonpilotin aus Brachbach in die zweite Saisonhälfte. Vor dem Weltcup in St. Moritz (Start: 9 Uhr) spricht die 28-Jährige über die zurückliegende Weihnachtspause, das anstehende Rennen auf der Natureisbahn im Schweizer Nobelort und ihr großes Ziel: die WM auf ihrer Heimbahn in Winterberg vom 22. bis 24. Februar.