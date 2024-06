Open-Air-Tanzfestival in Laubach: Sogar ein „Let's Dance“-Star in der Jury – 1000 Aktive

Ekaterina Leonova (rotes Kleid) verleiht dem zweiten Open-Air-Tanzfestival „Art of Dance“ des TuS Laubach noch mehr Glanz: Die 37-jährige Profitänzerin sitzt am Samstagabend in der Jury und bewertet die Gruppen nach den Gesichtspunkten Konzeption und Bewegungsqualität. Leonova ist dem TV-Millionenpublikum durch die RTL-Show „Let's Dance“ (hier beim Tanz mit Detlef D! Soost) bestens bekannt. Foto: Thomas Banneyer/picture alliance/dpa