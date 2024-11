Plus Baoding Nelly Schröder: In China eine Bronzemedaille gewonnen Von Olaf Paare i Siegerehrung in China: Nelly Schröder (rechts) durfte sich bei den World Games über die Bronzemedaille freuen. Foto: TVM/Schreiner Für manche Sportler bedeutet die Teilnahme an einem Wettkampf ein riesengroßes Abenteuer. Das erlebten auch drei Mitglieder des TV Meisenheim, die einen kurzen, aber aufregenden Ausflug nach China unternahmen, um an den World Games im Shuai Jiao, einer asiatischen Kampfkunst, teilzunehmen. Lesezeit: 1 Minute

In Baoding waren 600 Teilnehmer aus 21 Ländern am Start. Die deutsche Delegation bestand aus acht Wettkämpfern und drei Betreuern, die einige Strapazen auf sich nahmen. So waren ein 15-stündiger Flug nach Peking und eine dreistündige Busfahrt nach Baoding notwendig. Nach vier Tagen vor Ort ging es wieder zurück. An den ...