Nachträglich das DM-Ticket gebucht: Rope-Skipperinnen des TV Oberstein bei der Pfalzmeisterschaft am Start Marie Schupp vom TV Oberstein hat sich für den Double Under Cup der DM qualifiziert. Foto: Bernd Pohl In Germersheim wurden die Pfälzer Einzelmeisterschaften im Rope-Skipping ausgetragen. Einige Springerinnen des TV Oberstein nutzten die Gelegenheit, um sich noch für die Deutschen Meisterschaften Mitte März in Dettingen/Erms zu qualifizieren.

Maike Preuß, Marine Modrach und Paulina Ackermann, die im November bei der Heim-Qualifikation wegen Krankheit noch verhindert waren, sicherten sich in Germersheim noch das DM-Ticket. Maike Preuß startete mit sehr guten Speedwerten von 95 Sprüngen in 30 Sekunden und 418 Sprüngen in drei Minuten und überzeugte trotz einiger Hänger in ...