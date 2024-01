Plus Andernach Nach schwierigem Jahr 2023: Andernacher Profigolfer Max Schmitt greift in „zweiter Liga“ neu an Hinter Profigolfer Max Schmitt liegt eine schwierige Saison. Auf Rang 158 der Jahresrangliste hat der Andernacher seine Spielberechtigung für die DP World Tour (zweitgrößte Turnierserie im Golf) trotz einiger guter Ergebnisse verloren. 2024 möchte er sich diese anders als in den Vorjahren vollumfänglich zurückholen. Von Daniel Fischer

Wie schon in den Saisons zuvor ging Schmitt mit einer eingeschränkten Kategorie (er hatte zuvor eine Platzierung unter den besten 110 der Jahresrangliste verpasst) in die Saison 2023, wodurch er nur an den schlechter dotierten Turnieren teilnehmen konnte. Entsprechend war bereits im Vorfeld klar, dass Schmitt bei diesen wenigen Turnieren ...