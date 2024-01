Plus St. Moritz Mit einem Lächeln zum WM-Sieg: Bobpilotin Charlotte Candrix aus Alpenrod gewinnt Doppel-Gold in St. Moritz Der Eiskanal von St. Moritz verzaubert Wintersportler jedes Jahr aufs Neue. Als Naturbahn wird er ins Schweizer Idyll gebaut, damit Piloten im Bob sitzend oder auf dem Skeletonschlitten liegend auf ungewohnt leisen Kufen dem Ziel entgegenjagen. Für Charlotte Candrix ist St. Moritz fortan mehr als ein Nobelort mit einer außergewöhnlichen Bahn – die junge Alpenroderin dürfte am Wochenende einen neuen Sehnsuchtsort gefunden haben, den sie so schnell nicht mehr vergisst.

Bei der Junioren-Weltmeisterschaft gewann sie zum Auftakt im Monobob Bronze in der U 23-Wertung und legte dann im Zweierbob noch zweimal Gold nach. Damit hatte die 19-jährige Westerwälderin großen Anteil am Erfolg des deutschen Teams, das nach sechsfachem Edelmetall an Tag eins am zweiten Tag noch stolze fünf Medaillen nachlegte. Im ...