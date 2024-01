Zweites E-Darts-Turnier im Kreis Cochem-Zell innerhalb einer Woche: Nach der Veranstaltung in Dohr vergangene Woche, steht nun der Wajos-Cup des TuS Edegra Ediger-Eller im Fokus der elektronischen Pfeilewerfer. Am Samstag geht es ab 12 Uhr los im Gemeinhaus in Ediger-Eller.