Plus Idar-Oberstein

Maike Preuß versucht, ihren Titel zu verteidigen: TV Oberstein schaut mit Spannung auf Deutsche Meisterschaft

Von Steffi Ackermann

i Marie Schupp will ihre starken Leistungen, die sie bei der Verbandsmeisterschaft gezeigt hat, bei der DM bestätigen. Foto: Bernd Pohl

Fast als englische Woche könnte man diese beiden Wettkampfwochen der Ropeskipper des Turnverbandes Mittelrheins bezeichnen. Nachdem es bei den Verbandsmeisterschaften am vergangenen Wochenende um die Tickets zu den nationalen Teamwettkämpfen Anfang Mai in Göttingen ging, stehen am Wochenende die nationalen Einzelwettkämpfe auf den Programm.