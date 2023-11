Plus Wissen Luftgewehr-Bundesliga: Wissener SV muss an Konstanz arbeiten – Braunschweig und Petersberg sind nächste Gegner 1965,25 Ringe beträgt der Durchschnitt, den die Luftgewehrschützen des Wissener SV an den ersten beiden Saisonwochenenden in der 1. Bundesliga Nord geschossen haben. „Das sollte mehr werden“, sagt Schießmeister Burkhard Müller, und Trainer Bernd Schneider präzisiert wie viel mehr: „Wenn unsere Schützen ihr Potenzial abrufen, sind Ergebnisse von 1970 aufwärts möglich.“ Von René Weiss

Die hat zum Beispiel der SV Petersberg in dieser Saison schon viermal abgeliefert, trotzdem reichte es für die Osthessen bislang erst zu zwei Punkten, während Wissen immerhin bei vier Zählern steht. Es ist teilweise wirklich kurios, was sich da im Zwei-Wochen-Rhythmus an den Schießständen abspielt. Petersberg verlor mit 1978 Ringen ...