Der Wissener SV setzt in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord bekanntermaßen mit Erfolg auf die nordeuropäische Note. Mit der Dänin Anna Nielsen sowie Jenny Stene, Milda Marina Haugen und Jon-Hermann Hegg aus Norwegen lotsten Schießmeister Burkhard Müller und Trainer Bernd Schneider in den vergangenen Jahren nach und nach Top-Schützen aus dem hohen Norden an die Sieg. Jetzt kommt aber erstmals der Gedanke auf, dass es nicht verkehrt wäre, vielleicht noch einen weiteren Import aus anderen Gefilden zur Verfügung zu haben.