Plus Rheinbrohl

Lola Michels erwischt einen Sahnetag und holt den Titel – Auch Anna Grosscurth wird Mittelrhein-Meisterin

Von Rebecca Schwarz

i Anna Grosscurth (links) und Lola Michels wurden in Rheinbrohl Mittelrhein-Meisterinnen. Foto: Schwarz

Am vergangenen Wochenende fanden die so genannten E4- und E3-Meisterschaften für Anfänger und Fortgeschrittene im Rope-Skipping des Turnverbands Mittelrhein in Rheinbrohl statt. Der TuS Mackenradt war dabei wieder einmal sehr erfolgreich.