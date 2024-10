„Sandbag-Lunges“: Eine der Disziplinen im Hyrox-Parcours wurde Tobias Lautwein (hier bei der Fibo 2024 in Köln) ohne eigenes Verschulden in Amsterdam zum Verhängnis. Den Organisatoren unterlief ein Fehler im Aufbau. Mittlerweile startete der Herkersdorfer im Übrigen – wie auch seine Mitstreiter – ohne T-Shirt, da es am Ende eines Wettkampfs bis zu 1 Kilogramm wiegen kann. Foto: Frank Steinseifer