Gutes Gefühl für die WM holen: Warum Jacqueline Pfeifer den Skeleton-Weltcup in Altenberg nur bedingt als Generalprobe sieht

Der Höhepunkt der Saison rückt näher für Jacqueline Pfeifer (ehemals Lölling) aus Brachbach und die besten Skeletonpilotinnen der Welt. Doch bevor in der kommenden Woche auf der Heimbahn der 29-Jährigen in Winterberg der Kampf um die Medaillen bei der Weltmeisterschaft beginnt (22. bis 24. Februar), steht am Freitag (10 Uhr) noch der Weltcup in Altenberg auf dem Programm.