Über einen Medaillenregen durfte sich der SFC Bad Kreuznach bei den Landesmeisterschaften der Degenfechter in Frankenthal freuen. Anna Wagner sicherte sich Gold in der AK30, Markus Vogel (Silber) in der AK 50, und Dieter Krewet vervollständigte den Medaillensatz mit Bronze in der AK70.